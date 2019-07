World of Warships: arrivano le navi francesi

World of Warships per PC sta abbracciando nuove flotte di navi. Dopo la Marina Italiana, tocca ai Cacciatorpedinieri francesi solcare i mari del titolo di Wargaming. L’aggiornamento 0.8.6 dà ai giocatori la possibilità di sbloccare in anticipo i cacciatorpedinieri francesi attraverso nuove direttive e missioni. Il primo aggiornamento dell’arco francese arriva anche con una mappa nuova di zecca e nuove stagioni di clan e battaglie classificate.

World of Warships: tanti nuovi contenuti

L’aggiornamento 0.8.6. celebra la marina francese e aggiunge direttive con fantastici premi per i giocatori che le completano, inclusa la possibilità di sbloccare il cacciatorpediniere francese di livello V Siroco e ottenere container esclusivi. Oltre a segnali e mimetiche originali, questi container potranno anche sbloccare una missione speciale che, se completata, conferisce ai giocatori uno dei nuovissimi cacciatorpedinieri francesi disponibili in accesso anticipato con l’aggiornamento di questo mese: Jaguar (livello V), Guépard (livello VI), Vauquelin (livello VII) e Le Fantasque (livello VIII).

L’aggiornamento di questo mese contiene anche un look tutto nuovo per il porto di Marsiglia, che per l’occasione è stato rinnovato e decorato con una miriade di mongolfiere che portano i colori francesi. Molte navi saranno contrassegnate con il Simbolo della Francia, offrendo ai giocatori Carbone o gettoni della Repubblica, una nuova risorsa temporanea, per la loro prima vittoria a bordo di queste navi. Questi gettoni potranno essere usati per ottenere quattro pacchetti consecutivi di oggetti di gioco. Una volta che un giocatore ha ottenuto questi pacchetti, 30 nuovi pacchetti saranno disponibili per lo scambio in dobloni, con uno di questi che sbloccherà istantaneamente il cacciatorpediniere francese di livello IX, il Mogador.

World of Warships: nuova mappa

L’aggiornamento 0.8.6. introduce anche la nuovissima Mappa Crash Zone Alpha. Ispirata alle scogliere bianche di Dover, questa mappa è disponibile per i combattimenti dal livello VIII al livello X nella modalità Dominio in due versioni, con rispettivamente tre e quattro aree chiave. La mappa sarà particolarmente interessante per i fan delle Battaglie di Clan poiché le aree principali per i team saranno posizionate molto vicine tra loro, stimolando così tutti i comandanti a rivedere le proprie strategie.

Inoltre questo aggiornamento contiene un sacco di miglioramenti e modifiche, incluse nuove stagioni di battaglie Classificate e Battaglie di Clan, clima soleggiato per la mappa Grecia e modifiche nel bilanciamento.