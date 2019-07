Remnant From the Ashes: pubblicata una nuova lunga sessione di gioco in stream

Manca poco meno di un mese all’uscita di Remnant From the Ashes, shooter in terza persona con elementi GDR e co-op fino a 3 giocatori del team Gunfire Games. Dopo aver pubblicato un video gameplay della demo disponibile all’E3, è stato rilasciato una nuova sessione di gioco live, che potete vedere in fondo alla notizia.

Remnant From the Ashes: un mondo con una generazione dinamica

Nella quasi ora e mezza di gioco, il Community Manager SoFech mostra i multipli dungeon con la generazione casuale del mondo di gioco, i tre archetipi (Hunter, Ex-cultist e Scrapper) e due boss. Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal 20 agosto su PC (via Steam), PlayStation 4 e Xbox One.