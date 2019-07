Call of Duty Modern Warfare: si potranno utilizzare personaggi femminili

Call of Duty: Modern Warfare (QUI, trovate la nostra prova), il capitolo che promette di far ritornare alle origini lo storico franchise di cui fa parte, è stato presentato al pubblico in maniera del tutto differente dalle precedenti edizioni, ovvero mostrando solamente la campagna in single player, per poi annunciare soltanto dopo, quello che per molti rappresenta il fulcro dell’esperienza: il multiplayer.

Call of Duty Modern Warfare: personaggi femminili nel multiplayer

Rispondendo ad un post pubblicato su Reddit, il communication manager di Modern Warfare ha comunicato che nella modalità multiplayer sarà possibile selezionare personaggi femminili. Proprio come accadeva in Modern Warfare Remastered, WWII e Black Ops III.

