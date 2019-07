Pokémon GO: ritorna il Team GO Rocket insieme ai Pokémon Ombra

Dopo essere spariti dalla circolazione su Pokémon GO per due giorni, il Team GO Rocket e i Pokémon Ombra sono tornati sul titolo in grandi quantità. In questo momento, nel titolo è appena iniziata la ricerca speciale, grazie alla quale è possibile osservare le novità nel trailer pubblicato da Niantic Labs.

Pokémon GO: vediamo alcuni dettagli sull’apparizione del Team Go Rocket

In aggiunta, ecco la descrizioni ufficiali riguardante l’apparizione del Team GO Rocket:

Il mondo di Pokémon GO è in pericolo. Un’organizzazione nota come Team GO Rocket ha invaso i Pokéstop ed è in possesso di Pokémon ombra che si comportano in modo strano e sembrano soffrire. Il Professor Willow e i leader delle squadre hanno lavorato intensamente per osservare e studiare gli eventi legati al Team malvagio e hanno escogitato un piano per ripristinare i Pokéstop e salvare i Pokémon ombra!

Per concludere, ecco i Pokémon Ombra disponibili:

Bulbasaur, Ivysaur e Venusaur

Charmander, Charmeleon e Charizard

Squirtle, Wartortle e Blastoise

Rattata e Raticate

Zubat, Golbat e Crobat

Snorlax

Dratini, Dragonair e Dragonite

Mudkip, Marshtomp e Swampert

Noi abbiamo concluso, passate dalla nostra sezione Games.