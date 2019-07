Remothered Tormented Fathers: la versione Switch è stata posticipata

Remothered Tormented Fathers è un titolo survival horror che riprende la formula dei titoli horror che andavano per la maggiore durante i primi anni del 2000 come Clock Tower o Rule of Rose, sviluppato dal team italiano Stormind Games. Già disponibile per tutte le piattaforme di gioco, il titolo sarebbe dovuto approdare finalmente anche su Nintendo Switch nella giornata di oggi.

Remothered Tormented Fathers uscirà a fine agosto

Se stavate aspettando di mettere finalmente le mani sul titolo da possessori della console ibrida di Nintendo, purtroppo dovrete aspettare ancora qualche settimana. Il gioco, infatti, è stato posticipato al 30 agosto per permettere al team di sviluppo di concentrarsi maggiormente sulla fase di pulitura e pubblicare la migliore versione possibile della produzione. Il titolo è già disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games.