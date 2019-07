Rage 2: l’espansione Rise of the Ghosts è stata posticipata

Continua il supporto post-lancio di Rage 2 da parte di id Software e Avalanche Studios, che entro la fine dell’anno riceverà tanti nuovi contenuti aggiuntivi, oltre ad aggiornamenti gratuiti continui utili a migliorare le prestazioni del titolo e aggiungere nuove feature, come la nuova modalità New Game Plus. Purtroppo, la prima espansione arriverà più tardi del previsto.

Rage 2: la prima espansione arriverà a settembre

Programmata inizialmente per agosto, la prima espansione Rise of the Ghosts è stata posticipata al mese di settembre. A comunicarlo è stato il profilo Twitter ufficiale del gioco che, recentemente, ha pubblicato una roadmap aggiornata dei contenuti (visibile in calce alla notizia). Anche la seconda espansione, di conseguenza, subirà un leggero ritardo nella pubblicazione, prevista per il mese di novembre.

