GreedFall: il nuovo episodio della webseries ci parla di personalizzazioni e specializzazioni

In attesa della sua uscita a settembre, il team di sviluppo Spiders e il publisher Focus Home Interactive ci accompagnano nella scoperta dei contenuti presenti in GreedFall con una webseries che presenterà non solo il mondo di gioco ma anche le varie meccaniche di gameplay e RPG.

GreedFall: ecco il secondo episodio Forging an Adventure

Recentemente, il publisher ha pubblicato sul proprio canale YouTube il secondo episodio della webseries chiamato Forging an Adventure. Nel video, visibile in calce alla notizia, il CEO Jehanne Rousseau ci parla dell’impatto che le nostre decisioni avranno all’interno dell’economia della produzione e come la storia sarà diversa per ogni giocatore; oltre a mostrarci la costumizzazione del personaggio legata non solo all’aspetto estetico ma anche alle abilità e le specializzazioni.

