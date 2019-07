Capcom: l’azienda ha registrato un nuovo marchio

L’azienda nipponica conosciuta al mondo come Capcom, ha nelle ultime ore registrato un nuovo marchio per L’Europa, intitolato “Shinsekai Into the Depths/New World Into the Depths.” A breve, verrà registrato anche in Giappone e Sud America, ma di cosa si tratta?

Capcom: a cosa si riferisce questo nuovo marchio?

Dirlo con assoluta certezza è impossibile, ma è molto probabile che si tratti di una nuova IP pensata per le prossime console, al momento conosciute come Project Scarlett e PlayStation 5. E se fosse una nuova espansione per Monster Hunter World, o un grande ritorno per Dragon’s Dogma? Purtroppo, al momento possiamo solamente speculare sulla vicenda, in attesa di conferme da parte della casa nipponica.

