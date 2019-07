The Last of Us Part II: in uscita a maggio 2020?

Continuano in modo incessante, i rumor riguardanti l’attesissima esclusiva targata PlayStation e Naughty Dog. Ci stiamo ovviamente riferendo alla seconda parte dedicata al viaggio di Joel ed Ellie, protagonisti di The Last of Us. Ebbene, a quanto pare, secondo quanto riportato sulle pagine di Reddit e 4chan, il gioco vedrà la luce il 22 maggio 2020.

The Last of Us Part II: uscirà il 22 maggio?

Come sicuramente già saprete, molti davano per scontata un’uscita fissata per il prossimo febbraio, ma a quanto pare ci toccherà aspettare un po’ di più. A “confermarlo”, sono stati alcuni utenti di 4chan e Reddit, i quali dichiaravano di essere in possesso di preziose informazioni riguardanti un meeting tra Sony e Naughty Dog. Ma non finisce qui: sempre secondo queste fonti, la software house sarebbe anche pronta ad annunciare Stay’s cross, una nuova IP in prima persona con elementi steampunk.

La data di uscita trapelata, se consideriamo che il primo capitolo vide la luce nel lontano giugno 2013 in esclusiva su PlayStation 3, è piuttosto veritiera. Tuttavia, come sempre, vi suggeriamo di prendere queste informazioni con le dovute precauzioni, in attesa di smentite o conferme da parte di Sony.

