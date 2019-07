Marvel’s Avengers: il personaggio di Falcon non sarà presente?

Durante il recente Comic-Con 2019 di San Diego sono state svelate molte novità e informazioni riguardo Marvel’s Avengers, prossimo titolo dedicato agli eroi Marvel sviluppato da Crystal Dynamics e pubblicato da Square Enix. Tra le tante novità, oltre ad alcuni video gameplay leakati su internet, sono state svelate alcune delle skin che saranno disponibili per i personaggi principali, una delle quali potrebbe aver svelato l’assenza di un eroe.

Marvel’s Avengers: una skin di Captain America potrebbe confermare l’assenza di Falcon

Tra le varie skin svelate durante il panel di Marvel Games al San Diego Comic-Con ne è presente anche una dedicata a Captain America (visibile in calce alla notizia) in cui la divisa e lo scudo a stelle e strisce sembrerebbero essere brandite da Sam Wilson (Falcon), dato anche il cambio della tonalità della pelle del personaggio; suggerendo non solo un cambio di “identità” ma anche che, probabilmente, Sam Wilson potrebbe non essere presente nel gioco ma sfruttabile solamente a livello estetico. Ovviamente tutto ciò non rappresenta una conferma concreta; non ci resta che aspettare nuove informazioni da Square Enix.

