Granblue Fantasy Versus: sarà presente anche il personaggio di Percival

Nonostante sia relativamente giovane, la serie Granblue Fantasy ha fin da subito conquistato il cuore degli appassionati di RPG nonostante la sua natura da titolo mobile. Il successo del gioco è stato tale da permettere al suo universo narrativo di espandersi grazie anche ad una serie anime, un film, manga e light novel. In arrivo, questa volta su console casalinga, anche un picchiaduro chiamato Granblue Fantasy Versus; oltre al capitolo Relink, sviluppato in collaborazione con Platinum Games.

Granblue Fantasy Versus: uno sguardo a Percival

Il titolo picchiaduro in 2,5D è sviluppato da Arc System Works e Cygames e presenterà un roster composto dai principali personaggi che compongono l’universo del gioco per smartphone. Recentemente, è stato annunciato che proprio uno dei personaggi più amati del titolo mobile sarà presente all’interno del roster: stiamo parlando di Percival, conosciuto anche come Lord of Flame, di cui è possibile vedere una presentazione nel trailer in calce alla notizia. Il titolo sarà disponibile su PlayStation 4 entro la fine del 2019.

