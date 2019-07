Project Cars 3: rivelati dettagli inediti sul nuovo capitolo

Slightly Mad Studios ha rivelato nuove e succose informazioni su Twitter dedicate a Project Cars 3, titolo di cui sappiamo poco e nulla. Ebbene, l’azienda ha confermato che la produzione dovrebbe debuttare sul mercato tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Ecco quanto dichiarato dal CEO della compagnia, Ian Bell:

Insomma, noi speriamo di vedere al più presto il titolo in azione, sperando anche di ricevere da parte dell’azienda ulteriori dettagli sul progetto racing game.

The next Project CARS is going to be a Revolution. Huge thanks to all of the team who are honing it to perfection. I might rightly be accused of being overly positive/optimistic on occasion, but this is a game changer. It's epic already and it's one we'll ship when we're ready.

— Ian Bell CEO SMS (@bell_sms) July 21, 2019