Borderlands 3: svelati nel dettaglio i contenuti delle edizioni Deluxe e Super Deluxe

Anche il nuovo titolo looter shooter di Gearbox Software, Borderlands 3, come moltissimi altri titoli, riceverà delle edizioni limitate che garantiranno oggetti aggiuntivi da sfruttare durante il corso dell’avventura. Tramite un post su Twitter, sono stati svelati quelli che saranno di contenuti presenti nelle versioni Deluxe Edition e Super Deluxe Edition.

Borderlands 3: uno sguardo ai contenuti aggiuntivi

Il profilo Twitter ufficiale del titolo FPS ha pubblicato un post relativo ai contenuti e ai bonus presenti nelle edizioni Deluxe e Super Deluxe. Come potete vedere dal post in calce alla notizia, saranno presenti principalmente contenuti di livello estetico come skin per i Vault Hunters in stile Neon e Retro e skin per armi brandizzate a tema Gearbox; oltre alla Toy Box Weapon Pack che garantirà un set di armi e mod in stile pistola ad acqua. Il titolo sarà disponibile dal prossimo 13 settembre.

