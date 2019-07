Honor 20 Pro giungerà ad agosto

Dopo diverso tempo di attesa, finalmente ci siamo, l’Honor 20 Pro sta per giungere sul mercato europeo. Difatti, la versione più potente dell’attuale Honor 20 sarà rilasciato Nel mese di agosto nella maggior parte dei paesi facenti parte dell’Unione Europea, compresa naturalmente l’Italia.

Honor 20 Pro giungerà in Italia con tutti i servizi Google inclusi

Per essere ancora più precisi lo smartphone in questione, di cui abbiamo analizzato le caratteristiche tecniche, arriverà dapprima in Russia il 2 agosto prossimo, per poi essere lanciato anche in diversi paesi dell’unione Europea, tra cui Francia, Spagna ed Italia. Gli entusiasti del sub-brand di Huawei possono quindi tirare un sospiro di sollievo, dato che il dispositivo è riuscito ad ottenere tutti i servizi forniti da Google, a dispetto di quanto si potesse pensare per via dei recenti problemi con gli Stati Uniti.

A questo punto occorrerà attendere precisazioni circa la data di uscita nel nostro paese, che sicuramente sarà fornita nel corso dei prossimi giorni. Honor 20 Pro sarà venduto a partire da 599 euro.