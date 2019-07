Samsung Galaxy Fold arriverà a settembre

Dopo i diversi problemi che hanno portato ad un rimando della sua release, finalmente il Samsung Galaxy Fold ha ottenuto un mese di uscita. Lo smartphone pieghevole, come spiegato da Samsung in un comunicato ufficiale, sarà rilasciato a partire dal mese di settembre.

Tuttavia risulta ancora presto per festeggiare, dato che innanzitutto non è stato fornito il giorno preciso del mese in cui il dispositivo giungerà ed in secondo luogo perché sarà lanciato solo su alcuni mercati designati, almeno inizialmente. Si tratta di una precauzione atta ad evitare che quanto accaduto ormai 5 mesi fa si ripeta nuovamente, in modo da offrire il miglior lancio globale possibile per lo smartphone pieghevole coreano. Oltre a ciò il comunicato informa di una serie di migliorie apportate allo smartphone, sia dal punto di vista hardware che software. Tra queste spicca l’aumento in termini di dimensioni dello strato protettivo del display, erroneamente scambiato da molti recensori come una banale pellicola.

Galaxy Fold sarà lanciato a partire da settembre, ma solo in alcuni paesi

Infine sono stati apportati diversi rinforzi strutturali, in modo da prevenire l’ingresso di polvere e sporcizia all’interno del device. Attualmente non sono stati indicati i mercati in cui il Galaxy Fold sarà lanciato inizialmente, ma questa informazione sarà svelata pochi giorni prima dell’uscita, per cui non occorrerà altro che attendere.