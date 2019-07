Whatsapp potrebbe giungere a breve su iPad e Mac

Sembra che finalmente per tutti gli utilizzatori di iMac ed iPad stiano per finire i problemi relativi all’utilizzo di Whatsapp. Difatti secondo il noto informatore WABetaInfo la nota app potrebbe finalmente giungere su tutti gli iPad ed iMac della casa americana.

Il tutto farebbe parte di un ipotetico progetto ben più grande dell’azienda dietro l’app di messaggistica, la quale sarebbe intenzionata a portare Whatsapp su un gran numero di dispositivi, il tutto contemporaneamente. Sarebbe quindi possibile, i teoria, tra non molto tempo, accedere nello stesso momento su smartphone e tablet ad esempio, senza il bisogno di utilizzare whatsapp web o applicazioni non ufficiali prodotte da terze parti. In aggiunta pare che tale operazione possa avvenire cross-platform, consentendo di accedere magari su un iPhone ed uno smartphone Android, senza alcun tipo di problema.

Whatsapp potrebbe essere utilizzato contemporaneamente su più dispositivi

Naturalmente si tratta pur sempre di un rumor, sebbene decisamente credibile, per cui invitiamo a prendere quanto detto con le pinze ed attendere chiarimenti ufficiali da parte dell’azienda interessata.