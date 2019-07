PlayStation Now: nuovi titoli si uniscono al servizio ad agosto

Direttamente arrivano notizie relative al PlayStation Now dal Quakecon 2019, secondo i quali, Bethesda ha annunciato che alcuni titoli come Wolfenstein The New Order e Fallout 4 si uniranno al catalogo del servizio proposto da Sony. Ma non è finita qui, poichè altri sette 7 saranno introdotti sul PlayStation Now, aumentando il numero del parco titoli per i possessori dell’abbonamento.

PlayStation Now: La serie Castelvania e MotoGP entreranno nel catalogo

Di seguito, ecco la lista completa dei titoli che entreranno nella lista a partire dal mese di agosto:

DOOM (PS4)

Fallout 4 (PS4)

Monster Energy Supercross (PS4)

MotoGP 17 (PS4)

The Raven: Remastered (PS4)

Wolfenstein: The New Order (PS4)

Castlevania: Lords of Shadow – Mirror of Fate HD (PS3)

Castlevania: Lords of Shadow 2 (PS3)

Castlevania: Lords of Shadow (PS3)

[email protected] (PS4)

