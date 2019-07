Death Stranding – Nuovo trailer dedicato a Heartman

Hideo Kojima, come era lecito aspettarsi, in occasione del Comic-Con 2019 di San Diego, ha mostrato un nuovo trailer dedicato al suo attesissimo Death Stranding, esclusiva PlayStation 4 in arrivo l’8 novembre. Il video in questione è dedicato al personaggio di Heartman, interpretato dal regista Nicolas Winding Refn. Vediamo insieme tutti i dettagli!

Death Stranding: conosciamo più da vicino il personaggio di Heartman

Heartman, così come il protagonista del gioco, Sam, è uno dei membri della Bridges. Nel corso del trailer, caratterizzato da una durata di circa due minuti, spiega a Sam che la sua condizione di vita gli consente di vivere solamente 21 minuti alla volta, finito questo lasso di tempo, tornerà nuovamente nel suo stato di morte apparente. Non a caso, la stanza che è possibile apprezzare nel video, è piena zeppa di film e libri fruibili in 21 minuti. Un personaggio tanto bizzarro, quanto interessante.

Death Stranding arriverà in esclusiva su PlayStation 4, il prossimo 8 novembre.

