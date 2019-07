eFootball PES 2020: avrà anche la licenza del campionato brasiliano

Come sicuramente già saprete, dato l’enorme scalpore che ha provocato, la Juventus non sarà presente in maniera ufficiale nella prossima edizione di Fifa, poiché Konami ne ha acquisito i diritti per il suo eFootball PES 2020. A quanto pare, l’azienda nipponica si prepara a mettere assegno un altro colpo: il campionato brasiliano.

eFootball PES 2020: altro colpo ai danni di Fifa?

Tutti i dettagli dietro l’accordo, in realtà non sono ancora chiari, riguardano la Serie A e B, ma non sappiamo se ciò affosserà in qualche modo il gioco di Electronic Arts.

Brasileirao Serie A

Athletico Paranaense

Atletico Mineiro

Avai

Bahia

Botafogo

Ceara

Chapecoense

Corinthians

Cruzeiro

CSA

Flamengo

Fluminense

Fortaleza

Golas

Gremio

Internacional

Palmeiras

Santos

Sao Paulo

Vasco da Gama

Serie B

America Mineiro

Atletico Goianiense

Botafogo-SP

Bragantino

Brasil de Pelotas

Coritiba

CRB

Criciuma

Cuiaba

Figueirense

Gurani

Londrina

Oeste

Operario Ferroviario

Parana

Ponte Preta

Sao Bento

Sport

Vila Nova

Vitoria

