Death Stranding: il gioco potrebbe arrivare su Google Stadia?

Non è ancora chiaro se Death Stranding rimarrà per sempre un’esclusiva PlayStation 4, poiché Kojima Productions, lo studio che lo sta sviluppando, non è un team interno di Sony. L’unico elemento che lega il gioco al colosso nipponico, è l’utilizzo del Decima Engine, motore grafico già utilizzato in Until Dawn e Horizon Zero Dawn.

Death Stranding: in arrivo anche su Stadia?

Hideo Kojima ha di recente postato sul suo profilo Twitter, una foto insieme alla bella e talentuosa Jade Raymond, attualmente responsabile di Google Stadia Games. Ovviamente, ciò potrebbe anche non significare nulla, dato che il buon Hideo ci ha abituato negli ultimi mesi a queste visite nel suo studio, ma il fatto che nel materiale video e persino nella copertina non sia ancora apparsa la scritta “only on PlayStation”, continua a destare sospetti. Quasi come se volesse cancellare qualsiasi dubbio, dopo qualche ora è stata pubblicata una foto insieme a Shuhei Yoshida, la quale ha sicuramente rafforzato il pensiero che Death Stranding possa rimare solamente su PlayStation 4. Ne sapremo sicuramente di più nei prossimi mesi.

