Kill la Kill The Game IF: guida trofei e agli obiettivi

Kill la Kill The Game IF (QUI per la recensione) è il videogioco ispirato all’omonima serie televisiva realizzata dallo Studio Trigger, e grazie alla collaborazione di Arc System Works ed Aplus, abbiamo un prodotto più che valido. Ma oltre a fornire una nostra valutazione sul titolo, siamo qui – principalmente – per supportare i nostri amici completisti nella corsa per l’ottenimento dell’agognato trofeo di platino. Bando alle ciance, iniziamo!

Kill la Kill The Game IF Roadmap Trofei

Difficoltà Platino: 5/10

Ore Approssimative per il Platino: 25-30 ore

Trofei totali: 34 (1 , 5 , 12 , 16 )

Trofei online: nessuno

Quante volte bisogna completare la storia?: 1

Trofei legati alla difficoltà: 1 (Combattente a quattro stelle)

Trofei affetti da bug: nessuno

Trofei mancabili: nessuno

Step necessari per l’ottenimento del platino:

Portare a termine la modalità storia ed ottenere la valutazione S in tutti i combattimenti della suddetta modalità.

Dedicarsi ai trofei di miscellanea e iniziare l’eliminazione di 5000 covers in modalità sopravvivenza.

Eventuale clean up dei trofei restanti.

Ottenere 50 vittorie consecutive nella sopravvivenza contro i combattenti governati dalla CPU, nonché il trofeo più ostico.

Trofei Bronzo

Dichiarazione di intenti [ ]

Hai completato il tutorial.

Come da descrizione, dovrete semplicemente completare il tutorial per ottenere la suddetta coppa.

Tacito accordo [ ]

Hai vinto la battaglia Capitolo Satsuki – Episodio 5 in modalità Storia.

Trofeo legato alla storia, l’otterrete automaticamente nella modalità storia.

Dieci e lode [ ]

Hai vinto 10 battaglie consecutive in modalità Sopravvivenza.

Controlla il trofeo d’oro “Non un filo fuori posto“.

Il fascino del combattimento [ ]

Hai affrontato modalità Sopravvivenza con 5 personaggi.

Otterrete questo trofeo giocando almeno un incontro della modalità sopravvivenza contro la CPU con cinque personaggi diversi. Una volta fatto sbloccherete automaticamente il suddetto trofeo.

Covers sbaragliati [ ]

Hai sconfitto 1000 COVERS in Sfida COVERS.

Per ottenere questo trofeo non dovrete fare altro che eliminare complessivamente 1000 Covers. seguite il trofeo d’argento intitolato “Tessuto a brandelli”

Mai arrendersi [ ]

Hai completato Rissa al minuto con 5 personaggi.

Trofeo molto semplice, dovrete completare una partita nella modalità Rissa al minuto (Sfida Covers) con cinque personaggi diversi. Una volta fatto sbloccherete automaticamente questo trofeo.

100 secondi, 100 vittorie [ ]

Hai completato Rissa tra 100 in meno di 100 secondi.

Per ottenere questo trofeo dovrete eliminare i 100 covers nella modalità Rissa tra 100 in meno di un minuto e quaranta secondi. Per tentare il trofeo consigliamo caldamente l’utilizzo di Ragyo Kiryuin la quale, utilizzando la mossa di spezzaguardia ( su PlayStation 4 si utilizza il tasto cerchio), emette un raggio in grado di colpire interi gruppi di nemici. Dunque recatevi presso un’estremità dell’arena ed iniziate a colpire i nemici spammando la stessa mossa, mentre potrete curvare tale raggio utilizzando la levetta sinistra del joypad. Cercate sempre di raggruppare i covers così da colpirne il più possibile con un singolo raggio e soprattutto, raccogliete i potenziamenti che appariranno nell’arena. E’ di vitale importanza avere uno stacco di almeno dieci secondi tra le uccisioni e il tempo che scorre inesorabilmente, dato che l’ultimo covers avrà più vita rispetto agli altri. Una volta eliminati i 100 covers in meno di 100 secondi, sbloccherete automaticamente questo trofeo. Per un supporto visivo, consigliamo la visione del trofeo esplicativo allegato qui sotto:

Coraggio infinito [ ]

Hai sconfitto 500 unità in Rissa infinita.

Per ottenere questo trofeo, consigliamo di consultare direttamente la descrizione del trofeo d’oro “1000 morti al giorno”

Dichiarazione di guerra [ ]

Hai disputato 50 incontri in modalità Versus.

Per ottenere questo trofeo, consigliamo di consultare direttamente la descrizione del trofeo d’argento “Guanto di sfida”.

Verdetto unanime

Hai combattuto in tutti gli scenari in modalità Versus.

Trofeo molto semplice, non dovrete fare altro che giocare in tutte le arene disponibili nel gioco attraverso la modalità Versus della battaglia libera. Una volta fatto sbloccherete automaticamente questo trofeo.

Partenza bruciante [ ]

Hai eseguito tutti i comandi nel tutorial e ottenuto la vittoria.

Otterrete questo trofeo nel primo capitolo della modalità storia con Kiryuin Satsuki. Eseguite tutti i comandi proposti dal tutorial e vincete lo scontro, di conseguenza, otterrete anche il suddetto trofeo.

Addestramento vincente [ ]

Hai eseguito una combo da 20 colpi in addestramento.

Trofeo molto semplice, avviate la modalità addestramento ( dal menù principale, recatevi alla modalità pratica, e successivamente, selezionate l’addestramento) e selezionate un personaggio qualsiasi che vi aggrada. Tutto quello che dovrete fare è compiere una combo da almeno 20 colpi, noi consigliamo di utilizzare una variante Dual Wield tra Satsuki e Ryuko. Una volta eseguita la combo richiesta sbloccherete automaticamente il trofeo.

Stilista [ ]

Hai creato un diorama di immagini digitali.

Trofeo molto semplice, recatevi nella sezione Galleria del menù principale e selezionate i diorama. Da qui, selezionate un personaggio qualsiasi a disposizione e cambiate la posa di esso, così facendo sbloccherete in men che si dica questo trofeo.

All’unisono [ ]

Hai sbloccato una voce bonus nel catalogo voci.

Sempre nella sezione della Galleria, recatevi al catalogo dedicato alle voci, tutto quello che dovrete fare per sbloccare il trofeo è acquistare una voce con i crediti del gioco. Una volta fatto, sbloccherete automaticamente questo trofeo.

Raccolta informazioni [ ]

Hai sbloccato la modalità Galleria e consultato il glossario.

Una volta che avrete sbloccato anche la Galleria del gioco, recatevi nella sezione glossario ed interagite con esso, così facendo vi porterete a casa anche questa coppa.

Niente di meno [ ]

Hai vinto tre sequenze Valore sanguinario consecutive con un vantaggio contro la CPU.

Recatevi nella modalità versus ed avviate uno scontro con la CPU, impostate il suo handicap al minimo (nel momento in cui dovrete impostare tempo, arena ed ovviamente handicap). Dopodiché non appena potrete, avviate una sequenza di Valore sanguinario: il vostro avversario, con un handicap ridotto al minimo, non reagirà alla vostra scelta nella suddetta sequenza, dunque consigliamo di selezionare quella che più vi aggrada e di cambiare alla successiva. Tutto quello che dovrete fare è vincere consecutivamente le tre sequenze richieste, così da raggiungere un valore di tre stelle in men che si dica. Una vinte consecutivamente le tre sequenze, sbloccherete questo trofeo.

Trofei d’argento

Abito nuovo, vita nuova [ ]

Hai vinto la battaglia Capitolo Satsuki – Episodio 10 in modalità Storia.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Incredibile! [ ]

Hai vinto la battaglia Capitolo Ryuko – Episodio 5 in modalità Storia.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

A caccia di sogni [ ]

Hai vinto la battaglia Capitolo Ryuko – Episodio 10 in modalità Storia.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Forza psicologica [ ]

Hai vinto 30 battaglie consecutive in modalità Sopravvivenza.

Per l’ottenimento di questo trofeo, consigliamo di consultare la descrizione del trofeo d’oro “Non un filo fuori posto”

Tessuto a brandelli [ ]

Hai sconfitto 5000 COVERS in Sfida COVERS.

Per ottenere questo trofeo non dovrete fare altro che sconfiggere complessivamente, tra tutte le modalità disponibili in sfida Covers, 5000 nemici. Potrete tranquillamente farmare questo trofeo in Rissa infinita, consigliamo soprattutto l’utilizzo di Ragyo Kiryuin o di Nonon Jakuzure e spammare lo spezza guardia col tasto cerchio del pad, così facendo colpirete più nemici contemporaneamente e ridurrete notevolmente il tempo di ottenimento di questa coppa. Una volta eliminati complessivamente 5000 covers, sbloccherete questo trofeo.

Fibre furenti [ ]

Hai sconfitto 150 nemici in Rissa al minuto.

Anche in questo caso consigliamo l’utilizzo di Ragyo Kiryuin. Per ottenere questo trofeo dovrete sconfiggere la bellezza di 150 nemici in Rissa la minuto. Man mano che abbatterete i covers, essi rilasceranno dei bonus – da raccogliere – che vi permetteranno di aumentare il tempo a vostra disposizione, da dieci a venti secondi. Dunque man mano che abbatterete i covers con Ragyo, raccogliete tutti i bonus di tempo extra che appariranno, così da facilitarvi il compito. Una volta abbattuti 150 covers in una partita in Rissa al minuto, otterrete questo trofeo.

Combattente a quattro stelle [ ]

Hai sconfitto la CPU a tre stelle di difficoltà con 10 personaggi in Battaglia libera (CPU di pari livello o con bonus rispetto al giocatore).

Nella modalità Versus della battaglia libera, avviate uno scontro con la CPU, la cui difficoltà dovrà essere impostata sulle tre stelle, senza diminuire modificare ovviamente gli handicap. Ora ciò che vi resta da fare è semplicemente sconfiggere la CPU di difficoltà a tre stelle con dieci personaggi diversi (tutti i personaggi base più le varianti Dual Wield di Satsuki e Ryuko), per semplificarvi il tutto, scegliete come avversario fisso Inomuta, che ha meno HP di tutti. Una volta sconfitta la CPU a tre stelle con tutti i personaggi del roster del gioco, otterrete anche questo trofeo.

Guanto di sfida [ ]

Hai giocato 100 volte in modalità Versus.

Per ottenere questo trofeo dovrete giocare almeno 100 partite in modalità Versus. Per il conseguimento di questa coppa, consigliamo di usufruire di un secondo pad e giocare in locale, lasciando che il tempo scorra fino allo scadere, così da giocare un solo round. Altrimenti potrete giocare tranquillamente contro la CPU e lasciare che il vostro avversario vinca. In ogni caso, impostate il tempo su una durata di 90 secondi, così da non impiegare troppo tempo per l’ottenimento di questa coppa. Ad ogni modo, una volta che avrete completato 100 partite in modalità Versus, sbloccherete il suddetto trofeo.

Re di Kinki [ ]

Hai ottenuto oltre 50.000 PG.

Per ottenere questa coppa, recatevi alla descrizione del trofeo d’oro intitolato “Cucito su misura”.

In bella mostra [ ]

Hai sbloccato 15 immagini digitali.

Con i crediti guadagnati dalle numerose battaglie, potrete acquistare vari oggetti dal menù della Galleria. Per ottenere questo trofeo, non dovrete fare altro che sbloccare ben quindi immagini digitali. Una volta fatto, sbloccherete il suddetto trofeo.

Musica a palla [ ]

Hai sbloccato 20 brani musicali.

Come nel trofeo d’argento “In bella mostra”, in questo caso, dovrete acquistare ben venti brani musicali nella sezione della galleria. Una volta acquistati venti brani, sbloccherete anche questa coppa.

Insaziabile [ ]

Hai raccolto 15 crocchette non meglio identificate.

Mentre affronterete la Rissa infinita nella sfida covers, alcuni nemici rilasceranno degli oggetti che hanno le sembianze di una crocchetta. Queste crocchette ripristinano parzialmente la barra vitale del combattente. Per ottenere questa coppa non dovrete fare altro che raccogliere un totale complessivo di 15 crocchette, una volta fatto, sbloccherete automaticamente questo trofeo.

Trofei d’oro

Dominio tessile [ ]

Hai ottenuto una valutazione “S” in tutte le battaglie della modalità Storia.

Per ottenere una valutazione “S” dovrete tenere conto di ben tre fattori: vitalità, tempo ed offensiva. Dovrete ricevere una valutazione “A” su tutti i fattori citati poc’anzi, il che non sempre sarà semplice. Mentre per la vitalità avrete bisogno di una barra vitale sopra al 50%, per gli altri due fattori dovrete mantenere uno stile di combattimento molto aggressivo, senza lasciare minimo spazio o tempo di risposta alla CPU. La modalità storia tutto sommato vanta di pochi combattimenti e per quanto riguarda la modalità storia di Satsuki non avrete alcun problema ad ottenere una valutazione “S”. Per la storia parallela di Ryuko, riscontrerete sicuramente qualche problema nell’episodio 1 e 2. Nel primo dovrete affrontare i quattro Deva e capiterà spesso che la valutazione sul tempo sarà di tipo “D” o “B”, compromettendo così l’ottenimento della valutazione “S”, mentre nel secondo episodio, l’offensiva sarà un problema. Personalmente in queste due occasioni, consiglio di non avere uno stile troppo aggressivo, non è ancora chiaro in quei due episodi con quali criteri vengono valutate le prestazioni. Ad ogni modo, una volta che avrete ottenuto le S in tutti i combattimenti della modalità storia, sbloccherete questa coppa.

Non un filo fuori posto [ ]

Hai vinto 50 battaglie consecutive in modalità Sopravvivenza.

Questo è il trofeo più complesso di Kill la Kill The Game IF. Nella modalità sopravvivenza contro la CPU, dovrete tenere conto di vari fattori. E’ necessario subire pochi danni, meglio ancora se si ottiene una vittoria perfetta, dato che il ripristino della barra vitale ad ogni scontro sarà solamente parziale, con variazioni dal 3% al 9%. Inoltre, con l’avanzare delle vittorie di fila, i modificatori e bonus subiranno delle variazioni che andranno sempre più a favore del vostro avversario, per non parlare inoltre dell’aumento della difficoltà della CPU. Non vi sono particolari consigli, ovviamente mantenere uno stile di combattimento aggressivo, aumentare il vostro valore sanguigno e utilizzare le tecniche Sen I Soshitsu vi sarà d’aiuto, ma anche mantenere uno stile più attento, cercando di evitare quanti più danni possibili, vi tornerà molto utile. Un personaggio con cui potreste affrontare questa ardua sfida e Nonon Jakuzure, che ha uno stile a lungo raggio e gli attacchi dalla distanza sono molto rapidi. Anche lo spezzaguardia contribuisce a mantenere l’avversario lontano ed evitare in qualsiasi modo lo scontro ravvicinato. Dunque con Jakuzure vi invitiamo ad eseguire una combo con triangolo e successivamente utilizzare il tasto cerchio per concatenare lo spezzaguardia insieme agli altri attacchi, così da non lasciare tempo di risposta al vostro avversario. Sarà una sfida ardua che culminerà nel giro di un’ora. Una volta ottenute cinquanta vittorie consecutive in una singola sessione di modalità sopravvivenza, sbloccherete questo trofeo.

1000 morti al giorno [ ]

Hai sconfitto 1000 unità in Rissa infinita.

In una singola partita di Rissa infinita, sarete chiamati ad eliminare 1000 unità di covers. Per il conseguimento del trofeo, consigliamo di utilizzare (come negli altri trofei che riguardano le sfide covers, d’altronde) Ragyo o Jakuzure, così da non subire troppi danni ed eliminare più nemici contemporaneamente. Dunque armatevi di pazienza ed eliminate i 1000 covers richiesti dal trofeo in un’unica sessione di Rissa infinita, così facendo vi porterete a casa anche questa coppa d’oro.

Cucito su misura [ ]

Hai ottenuto 100.000 PG.

I PG sono la valuta in game di Kill la Kill The Game IF. Otterrete tale valuta giocando normalmente, anche le lunghe sessioni in una determinata modalità vi premieranno con somme cospicue. Non dovrete necessariamente avere 100.000 PG contemporaneamente, l’importante è aver ottenuto complessivamente la somma richiesta dal trofeo. Una volta fatto sbloccherete il suddetto trofeo.

La mia specialità [ ]

Hai eseguito tutte le arti segrete SEN-I-SOSHITSU.

In Kill la Kill The Game IF vi è una meccanica che vi permette di vincere uno scontro immediatamente, questa si chiama arte segreta Sen-I-Soshitsu. Per ottenere questo trofeo dovrete eseguire tale arte segreta con ogni personaggio, incluse le versioni finali di Satsuki e Ryuko della modalità storia. Quindi oltre ai dieci personaggi (incluse le varianti Dual Wield), dovrete eseguire l’arte segreta anche nella modalità storia. Una volta che avrete eseguito tutte le arti Sen-I-Soshitsu, sbloccherete anche questo trofeo.

Trofeo Platino

Non ti arrendere [ ]

Hai ottenuto tutti i trofei.

Congratulazioni! Avete ottenuto l’agognata coppa di platino!