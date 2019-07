Wolfenstein Youngblood: confronto tra le versioni Switch e PC low

Wolfenstein: Youngblood ha fatto recentemente il suo debutto su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch. La versione per Nintendo Switch è stata curata ancora una volta dai ragazzi di Panic Button, già noti per altri porting, come ad esempio Wolfenstein The New Colossus. Come sarà andata stavolta?

Wolfenstein: Youngblood: PC low VS Switch

Il gioco di Bethesda, su Nintendo Switch gira a 1280x720p e presenta un dettaglio delle texture al di sotto del preset “basso” della versione PC. Inoltre, come se non bastasse, l’immagine è molto sfuocata e la maggior parte degli asset sono a bassa qualità. Leggermente meglio si comporta il frame rate, che ha come target i 30 FPS, anche se, tuttavia, durante le scene più concitate tende ad abbassarsi drasticamente.

