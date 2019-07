Gears 5: svelata una skin per il controller?

Il sito XboxLive della divisione francese, dice di aver visto un tweet con allegate le immagini di una skin a tema Gears 5, pensata per il controller wireless di Xbox One, utilizzabile, tra l’altro, anche su PC. Il Tweet in questione, a quanto pare sarebbe stato cancellato.

Gears 5: in arrivo una skin a tema per il controller

Il controller ha delle placche metalliche colorate di bianco e grigio, mentre ai pulsanti è stato inciso il noto logo della saga, ovvero l’ingranaggio. Chiaramente, come sempre, trattandosi di informazioni non confermate, vi ricordiamo di prendere tale notizia con le dovute precauzioni, in attesa di smentite o conferme da parte di Microsoft.

Qui sotto, vi lasciamo l’immagine del controller.