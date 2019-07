Doom 64 potrebbe arrivare su PC e console, secondo il PEGI

In questi giorni si sta tenendo il tanto atteso Quakecon Europe di Londra, primo evento europeo dedicato ai principali titoli targati Bethesda. Dopo aver annunciato a sorpresa la pubblicazione dei primi tre storici capitoli di Doom su console di attuale generazione, un altro titolo della storica serie FPS potrebbe tornare alla ribalta dopo moltissimi anni. Stiamo parlando di Doom 64.

Doom 64: il ritorno del capitolo perduto

Per chi non lo sapesse, questo capitolo della serie era un sequel diretto di Doom II uscito su Nintendo 64 e, nel corso degli anni, non è mai arrivato su nessun’altra piattaforma a causa di alcune limitazioni tecniche; non è disponibile neanche una versione PC (se non tramite emulazione). A quanto pare, però, la situazione sta per cambiare. L’ente di classificazione europeo PEGI, nelle ultime ore, ha infatti inserito nel proprio database una classificazione per questo capitolo “perduto” della serie, registrandolo come titolo per PS4 e PC (e sicuramente Switch e XBox). Nonostante non sia ancora arrivata nessuna conferma da Bethesda, resta alquanto improbabile che tale informazione possa risultare inattendibile. Restate con noi per futuri aggiornamenti.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games.