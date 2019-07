Dragon Ball Z Kakarot: un nuovo gameplay mostra Piccolo in azione

Fin dal suo annuncio al recente E3 2019, Dragon Ball Z Kakarot ha subito destato l’interesse degli appassionati della serie manga e anime di Akira Toriyama, grazie soprattutto all’inserimento di meccaniche GDR e ad un sistema di combattimento che fa l’occhiolino alla serie Budokai Tenkaichi. In attesa di poter provare con mano il titolo, un nuovo gameplay ci mostra il personaggio di Piccolo in azione.

Dragon Ball Z Kakarot: il titolo ha un’aura potentissima

Durante l’Animation-Comic-Game Hong Kong 2019, Bandai Namco ha pubblicato un nuovo video gameplay del titolo durante uno stage tenuto dalla divisione Hong Kong di Sony Interactive Entertainment. Il video in questione (visibile in calce a partire dal minuto 16:00) è incentrato sul personaggio di Piccolo (o Junior se siete cresciuti con l’adattamento di Mediaset) ed è possibile vederlo in azione contro Tenshinhan e Jiaozi e contro Gohan in versione scimmione. Il titolo sarà pubblicato nei primi mesi del 2020.

