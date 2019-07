Call of Duty Modern Warfare: farà il suo ritorno anche la Task Force 141?

L’attesa per il nuovo Call of Duty Modern Warfare si fa sempre più estenuante, non solo per via delle modifiche che Infinity Ward ha apportato alla formula di gioco (come le animazioni per la ricarica) o alla profondità della narrazione ma anche perché, essendo un soft reboot di uno dei filoni più amati dai fan, molti personaggi amati faranno il proprio ritorno, come il Capitano Price e il Tenente Soap. Date queste promesse, è possibile che possa tornare anche la Task Force 141?

Call of Duty Modern Warfare: un invito fa riferimento alla Task Force

La Task Force 141 era il nome del team di forze speciali di cui proprio Price e Soap facevano parte nei capitoli originali e che, a quanto pare, potrebbe tornare nel nuovo titolo. Alcuni influencer e giornalisti, infatti, hanno ricevuto uno speciale invito per il reveal del multiplayer del gioco (previsto per il 1 agosto) in cui è facilmente visibile il logo della Task Force, lo stesso presente nei primi MW, accompagnato dalla frase “Benvenuto nella 1-4-1”. Al momento non ci è dato sapere se la Task Force avrà un aspetto predominante nella narrazione: il fatto che il multiplayer abbia delle fazioni (e che l’invito fosse dedicato proprio al reveal di tale componente) potrebbe significare che possa essere presente solamente all’interno delle funzioni online, come sorta di citazione o rimando ai titoli originali.

