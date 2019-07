Mortal Kombat 11: disponibile una nuova Brutality per Cassie Cage

NetherRealm Studios è sempre pronta a fornire nuovi contenuti e supporto per il suo ultimo titolo picchiaduro, Mortal Kombat 11, destinato ad essere uno dei titoli della serie più supportati e longevi. Tra le novità della nuova Stagione, iniziata recentemente, è presente anche una nuova Brutality per Cassie Cage.

Mortal Kombat 11: ecco la Brutality “Fully Disarmed”

La lista di combo e di mosse disponibili per il personaggio di Cassie Cage si arricchisce con una nuova Brutality chiamata Fully Disarmed, sbloccabile giocando nella Kombat League. Come intuibile dal nome, questa nuova mossa permetterà alla nostra Cassie di disarmare letteralmente il proprio avversario, sfruttando le sue pistole per rimuovere entrambe le braccia del malcapitato. Nel video in calce potete vedere la Brutality in azione.

