Super Smash Bros Ultimate: svelato il periodo di uscita dell’Eroe di Dragon Quest XI?

Annunciato durante il Nintendo Direct in occasione dell’E3 2019, il DLC dedicato all’Eroe di Dragon Quest XI arriverà molto presto su Super Smash Bros Ultimate, ampliando ulteriormente l’offerta del roster del titolo picchiaduro di successo sviluppato da Nintendo. Nonostante non si sappia ancora nulla sulla data del suo arrivo, un recente rumor la vorrebbe davvero dietro l’angolo.

A quanto pare, una recente pubblicità giapponese, che accompagnava l’uscita di Fire Emblem Three Houses, pubblicizzava anche il prossimo arrivo dell’Eroe per il titolo picchiaduro durante la finestra di lancio estiva precedentemente annunciata. La cosa interessante, è che la suddetta pubblicità sarà disponibile solamente fino al 4 agosto suggerendo, quindi, un probabile arrivo del personaggio entro quella data che, coincidenza o meno, segna anche la fine dell’EVO 2019, momento perfetto per rilasciare il nuovo DLC.

7/11 in Japan has a pop up display for Fire Emblem and Hero. (it just says that Hero will be released in the summer).

The pop up display is only until the 4th though. pic.twitter.com/ZXTOwSHogc

