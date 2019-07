Doom Eternal si mostra nella Demo del QuakeCon Europe commentata dagli sviluppatori

Nonostante la massiccia presenza di titoli Bethesda al QuakeCon Europe di Londra, l’attenzione di tutti gli appassionati è sicuramente incentrata sulle novità del prossimo Doom Eternal (giocabile per tutti i presenti all’evento). In attesa di poter finalmente tornare a disintegrare demoni, possiamo ammirare il gameplay della Demo presente sullo showfloor.

Doom Eternal in compagnia degli sviluppatori

Recentemente, al QuakeCon Europe si è tenuto un panel dedicato completamente al prossimo capitolo della serie FPS di Bethesda (visibile in calce alla notizia dal minuto 1:29:42). Il focus principale del panel si è incentrato sul mostrare al pubblico a casa, e ai presenti, un intero livello del gioco, accompagnato dal commento degli sviluppatori di id Software. I quali, oltre a giocare in diretta, hanno avuto modo di parlare di alcune feature presenti nel gioco come le 1UP Coin, utili a impedire la morte del giocatore una volta azzerata la barra della salute e non perdere i progressi raggiunti e alcuni consigli su come affrontare ogni demone che, in base al tipo e al modo in cui lo si uccide (tramite anche l’utilizzo di punti deboli), garantirà più ricompense. Non sono mancate anche situazioni dal tono più leggero e commenti ironici, legati soprattutto alla spettacolarità e alla cura nei dettagli delle animazioni durante le Glory Kill. Una volta finita la dimostrazione, il team ha anche avuto modo di rispondere ad alcune domande della community. Il titolo è atteso per il prossimo 22 novembre.

