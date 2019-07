Galaxy Watch Active 2 apparso in una foto

Sembra che l’uscita del discusso Samsung Galaxy Watch Active 2 sia sempre più imminente. Un nuovo file FCC ufficiale mostrerebbe infatti delle foto ritraenti il device in questione. Nonostante ciò risulti strano, visto che di solito tali immagini sono oscurate, tale fatto suggerirebbe l’arrivo imminente del dispositivo.

Stando a quanto riportato da The Verge, non solo il Watch Active 2 sarà dotato di funzione ECG e di individuazione delle cadute, ma disporrebbe di una cornice touch screen posta intorno al display. In questo modo l’interfaccia utente dello smartwatch dovrebbe risultare simile a quella dei prodotti attuali della compagnia, senza il bisogno di essere radicalmente modificata. Difficile dire dalle immagini presentate se quanto detto finora sia veritiero, ma una cosa è certa, arriverà molto presto, anche se non è dato sapere quando.

Con ogni probabilità il chiacchierato smartwatch potrebbe essere svelato il prossimo 7 agosto, insieme al già confermato Galaxy Note 10, con 3 diverse versioni di cui una LTE.