Fallout 76: svelata la mappa Morgantown per Nuclear Winter

In queste ore si sta tenendo a Londra il primo QuakeCon Europe che ha già riservato diverse sorprese per tutti gli amanti di Doom e dei titoli Bethesda in generale. Non sono mancate ovviamente novità legate al tanto discusso Fallout 76, il quale riceverà molto presto una nuova mappa chiamata Morgantown.

Fallout 76: uno sguardo alla nuova mappa

Durante il panel del QuakeCon Europe incentrato sulle novità del titolo post apocalittico di Bethesda, è stata svelata una nuova mappa per la modalità battle royale Nuclear Winter, chiamata Morgantown. Come si evince dal nome, la nuova mappa si estenderà per tutta l’area di Morgantown, compresi l’aeroporto e la Vault-Tec University. Le novità non finiscono qui, poiché saranno presenti nuovi nemici come il Grafton Monster e zone in cui sarà più facile subire gli effetti delle radiazioni. La mappa sarà disponibile dal mese di settembre.

