PlayStation Store: cinque platini da conquistare con i saldi estivi

Fa caldo, il desiderio di mettersi davanti alla console pian piano svanisce insieme alla voglia di conquistare altri trofei di platino, e, come se non bastasse, siamo giunti in quel periodo che definirlo “desertico” farebbe ridere persino quelle palle fatte di sterpaglia. Ma allo stesso momento, questa è l’occasione d’oro per effettuare qualche recupero videoludico il cui acquisto ci perseguita come la nuvola di Fantozzi. A tal proposito, viene in nostro soccorso Sony e i suoi saldi estivi disponibili sul PlayStation Store, con centinaia di videogiochi molto recenti e popolari in forte sconto: se non altro questa è anche l’occasione per molti cacciatori di trofei di racimolare qualche coppa di platino scintillante. Dunque, dopo gli sconti di luglio, eccoci nuovamente qui a fornire qualche consiglio sugli acquisti da effettuare sul PlayStation Store in questo periodo, consigli diretti soprattutto ai nostri amici cacciatori di trofei: faremo in modo che ogni centesimo speso ne valga la pena.

PlayStation Store: saldi estivi da capogiro, si torna ad ammazzare demoni in Devil May Cry 5

Come si potrebbe non consigliare un Devil May Cry 5 in offerta per 34,99€ sul PlayStation Store. La saga di Devil May Cry torna in grandissimo stile su console e PC proponendo un nuovo, ed alto livello di sfida a tutti gli appassionati della leggendaria serie hack and slash di casa Capcom. Qui sia i videogiocatori hardcore che i cacciatori di trofei più incalliti troveranno pane per i loro denti attraverso tutte le modalità di difficoltà proposte dal gioco stesso. Tutto passa attraverso un gameplay incredibilmente fluido ed approfondito dall’utilizzo di tre protagonisti durante la storia: Nero, V e Dante. Ognuno di loro è caratterizzato da uno stile di combattimento diversificato e ciò rende ogni missione della storia diversificata seppur lineare come level design. La prestazione tecnica di Devil May Cry 5 è sorprendente soprattutto su una PlayStation 4 Standard: il titolo seppur giri a 1080p sulla console base di Sony, garantisce un frame rate fluido e incrollabile durante il gameplay, insieme a un comparto grafico caratterizzato dal notevole Re Engine, il quale, con Resident Evil 7 e 2 Remake, ha regalato dei risultati stupefacenti, replicati se non superati addirittura con l’ultimo capitolo della serie dedicata ai celebri ammazza-demoni. Parlando della caccia al platino, Devil May Cry 5 non è da meno rispetto ai suoi predecessori, la sfida più ardua è rappresentata dall’ottenimento di una valutazione S in tutte le difficoltà del gioco, eccetto Paradiso e Inferno, non richiesto come requisito. Il resto passa attraverso il completamento di tutte le missioni segrete, l’ottenimento di tutti i potenziamenti per Nero, V e Dante, altri trofei cumulativi che riguardano i globi rossi e le uccisioni e infine, i consueti obiettivi di miscellanea. Sicuramente questa occasione che si è presentata con i saldi estivi del PlayStation Store non è da farsi sfuggire, dopo la sua release al lancio, il titolo è finito in sconto solo una volta durante i Days of Plays.

Persona 5: Il miglior JRPG mai realizzato, secondo i lettori di Famitsu

Secondo i lettori di Famitsu, si tratta del miglior JRPG mai realizzato nella storia dei videogiochi: e come dargli torto, d’altronde quello sviluppato da Atlus è un titolo completo in tutto e per tutto e quasi impossibile da dimenticare. Parliamo di Persona 5, attualmente in offerta sul PlayStation Store a soli 19,99€. Al netto di una localizzazione in inglese – il cui linguaggio utilizzato è piuttosto semplice da apprendere -, Persona 5 è indubbiamente un titolo da non farsi sfuggire, soprattutto al prezzo con cui è attualmente proposto. Quello realizzato da Atlus e dallo Studio P è un prodotto quasi unico, caratterizzato da uno stile artistico meraviglioso e da una colonna sonora incredibile, realizzata ancora una volta dall’intramontabile Shoji Meguro, storico compositore della compagnia nipponica. Ma oltre alle caratteristiche artistiche del titolo, troviamo anche un gameplay classico ma arricchito dallo stile della serie Persona, con tanti approcci da intraprendere ad ogni battaglia e tempi di attesa da un turno all’altro veramente minimi. Se poi aggiungiamo il sistema dei persona, si apre un nuovo mondo caratterizzato da build e combinazioni di ogni tipo, così da non trovarsi mai impreparati di fronte a un nemico. Cosa dire invece di Tokyo, messa a nostra disposizione grazie a un mondo impostato sul free roaming, le cui aree esplorabili sono collegate dalla metropolitana della capitale giapponese. Il pregio di questo titolo è infatti la vita quotidiana, un’aspetto assolutamente da non trascurare in Persona 5: da essa si costruiscono i vari legami con i personaggi principali e secondari della storia, i quali garantiscono dei benefici al protagonista; inoltre il mondo di gioco propone svariate attività finalizzate al miglioramento delle statistiche sociali, necessarie per l’interazione con gli altri personaggi. Cosa dire invece della storia: superato il cliché del protagonista liceale, il titolo mette in atto una denuncia sociale verso i grandi poteri politici e non, con delle sotto trame delineate per ogni identità coinvolta durante il percorso di riabilitazione del nome in codice Joker. Un pizzico di variabilità nei dialoghi viene conferita dalla possibilità di scegliere una delle tre risposte proposte, senza contare che è possibile avere una storia romantica con una o più ragazze presenti. Il gioco vi terrà impegnati anche quando non è il momento di combattere, inoltre la longevità proposta del titolo si aggira sulle 100 ore di gioco e non basterà una sola run per scoprire tutto ciò che Persona 5 ha da offrire. Per quanto riguarda l’ottenimento del platino, bisogna giocare almeno una run e mezza, tra trofei legati alla storia e molti missabili. E’ indispensabile massimizzare il tempo libero a vostra disposizione se puntate a portare al massimo tutti i confidant e completare tutte le richieste del Phan-site, ma con una buona guida al vostro fianco sarete in grado di compiere l’impresa – alla portata di tutti – senza troppi intoppi.

Naruto Ultimate Ninja Storm Legacy Edition:”Voglio diventare Hokage!”

Impossibile non consigliare l’acquisto della Naruto Ultimate Ninja Storm Legacy Edition, attualmente in sconto sul PlayStation Store a 19,99€. Un’occasione da non farsi sfuggire sia per i fan degli anime e manga che per i cacciatori di trofei. Infatti, tale edizione include i quattro capitoli della nota tetralogia firmata Bandai Namco e CyberConnect 2, tratta soprattutto dall’opera magna di Masashi Kishimoto. Quella di Naruto è una delle saghe tie-in giapponesi meglio riuscite degli ultimi tempi; la trilogia approdata sulla scorsa generazione di console si è rifatta il look prima di sbarcare anche sulla current-gen, unendosi così ad un quarto capitolo che finalizza tutte le meccaniche della saga le quali accompagnano il giocatore verso il gran finale della storia. Tra combattimenti spettacolari e QTE che eseguono spettacoli pirotecnici, la serie di Naruto su console fa la sua bella figura, inoltre ogni capitolo della serie vanta di un roster combattenti completo e ricco, espanso in alcuni casi con pochi personaggi extra. Il combat system della serie è alla portata di qualsiasi mano, senza contare la possibilità di poter entrare in battaglia, soprattutto in modalità versus, con due personaggi di supporto con la quale realizzare combo più complesse. Con un costo medio di 4,99€ per titolo, ogni cacciatore di trofei può portarsi a casa la bellezza di quattro trofei di platino che a grandi linee, vanteranno degli stessi requisiti ad ogni capitolo: ottenimento della valutazione S in tutte le battaglie della storia e trofei di miscellanea.

Shenmue I e II HD Collection: la genesi dell’open world

Dopo diciotto anni dalla pubblicazione del secondo capitolo, Shenmue 3 arriverà finalmente su PlayStation 4 e PC il 19 novembre 2019. Quale occasione migliore per mettersi in paro con la saga e conoscere il lavoro di Yu Suzuki e Ys Net con i saldi estivi dello store digitale di PlayStation 4? Shenmue I e II HD Collection infatti è in offerta a 17,49€ sul PlayStation Store. L’open world, per come lo conosciamo oggi, nasce soprattutto con la serie di Shenmue che introdusse meccaniche innovative ad oggi poco sfruttate, soprattutto dai titoli più blasonati. La peculiarità dei due capitoli sviluppati da YS Net era il sistema FREE, il cui acronimo ( Full Reactive Eyes Entertainment) spianava le porte per un nuovo genere videoludico basato su un’idea ad oggi invecchiata bene. L’obiettivo posto da Yu Suzuki era quello di permettere al giocatore di perdersi all’interno del mondo di gioco senza dover necessariamente completarlo, garantire una maggiore immersione al suo interno grazie all’inclusione di svariate attività secondarie, principalmente costituite da mini giochi. A seguire, venne sviluppata una routine plausibile per ogni NPC, dunque, si poteva interagire con un determinato personaggio nell’arco di un’orario specifico dato soprattutto dal suo orario di lavoro. Insieme a questa meccanica, il team di sviluppo realizzò le condizioni meteorologiche del mondo di gioco secondo quelle reali del luogo e del periodo in cui è ambientata la storia per ogni mese, ogni giorno ed ogni ora, insomma, un meteo dinamico. La storia di vendetta che vede come protagonista il giovane Ryo Hazuki continuò con un secondo capitolo ambientato questa volta in Cina, precisamente a Shangai e successivamente a Kowloon, dove il ragazzo si recò per approfondire le arti marziali. A tal proposito, il sistema di combattimento trae ispirazione da un’altra celebre saga sviluppata da Yu Suzuki, ossia Virtua Fighter, seppur parliamo di un genere action-adventure. Ad oggi la saga, disponibile in un formato in alta definizione su PlayStation 4, Xbox One e PC, vanta di un comparto artistico pregevole e una colonna sonora dai caratteri dolci e nostalgici. Ma oltre a consigliare la collection attualmente in sconto sul PlayStation Store per motivi puramente culturali, Shenmue 1 e 2 sono due titoli piuttosto semplici da platinare, i cui trofei sono legati ad alcune attività secondarie e ad eventi legati alla storia principale. Purtroppo molti dei trofei sono missabili durante la vostra partita, dunque sarà richiesta una maggiore attenzione quando avanzerete nel gioco, ma potrete comunque affrontare questo ostacolo con dei salvataggi sistematici, così da non dover ripetere daccapo gli interi giochi. Per tutto il resto, ne consigliamo assolutamente l’acquisto, anche per capire in parte come sono nati quelli che noi oggi definiamo open world.

A Way Out: Evadere di prigione insieme ad un amico

Ai The Game Awards 2017 salì sul palco dedicando parole d’amore verso Hollywood, ma soprattutto, insieme al suo team di sviluppo, realizzò una delle migliori esperienze cooperative disponibili sull’attuale generazione di console. Stiamo parlando di Jose Fares e il suo team Hazelight Studio, il quale ha confezionato a marzo 2018 A Way Out, disponibile ora a un prezzo scontato di 19,49€ sul PlayStation Store. Quello sviluppato dagli autori di Brothers: A Tale of Two Sons è un titolo puramente cooperativo, il quale permette a due giocatori di affrontare dall’inizio alla fine una storia che vede in azione due detenuti che pianificano l’evasione dalla prigione, la quale seguirà una vera e propria avventura da godersi con un amico. La peculiarità di questo prodotto risiede nella copia stessa: infatti ne basterà soltanto una per giocare in due, così da permettere a chiunque di vivere l’esperienza in compagnia dato che il titolo, invita espressamente ad affrontare tale avventura insieme ad un altro utente o amico che sia. Questo è dovuto soprattutto a un gameplay e un level design ben costruiti, dove la progressione avviene attraverso la collaborazione di Vincent e Leo, i due protagonisti che i giocatori possono impersonare nel gioco. Oltre all’avventura, la cui maggior parte delle azioni dedicate al combattimento passano per dei quick time event, mentre l’interazione con l’ambiente circostante lascia la piena libertà decisionale ai due giocatori. Il titolo però non vanta solamente di un’avventura ben narrata e un gameplay cooperativo costruito egregiamente: gli sviluppatori hanno inserito anche dei mini giochi in cui competere con il vostro amico, dal semplice lancio del ferro di cavallo al celebre gioco da tavolo Forza 4, una fonte di distrazione utile che approfondisce il legame tra i due personaggi giocabili. Tornando al discorso trofei, il titolo presenta una lista piuttosto semplice, con obiettivi legati alla storia, attività secondarie e addirittura easter egg, potrete invitare un vostro amico cacciatore grazie al Pass amici, disponibile per chi ha acquistato il titolo sia in versione digitale che fisica.

Ni No Kuni 2: Il Destino di un Regno: “Creerò un regno tutto mio con blackjack e squillo di lusso!”

Infine, l’ultimo consiglio per gli acquisti che vogliamo propinarvi è Ni No Kuni 2: Il Destino di un Regno, disponibile sul PlayStation Store a un prezzo di 19,99€. Nonostante molti preferiscano il suo predecessore, Ni No Kuni 2 è un JRPG d’azione con elementi gestionali da non sottovalutare, soprattutto al prezzo con cui è attualmente in offerta. Quello sviluppato da Level-5 insieme all’inconfondibile stile artistico di Hayao Miyazaki e il suo Studio Ghibli, si presenta come un titolo fantasy da togliere il fiato. Le atmosfere suggestive dei vari dungeon e delle città, soprattutto Canghai, permettono al giocatore di vivere un’esperienza di gioco difficile da dimenticare, soprattutto se aggiungiamo una colonna sonora di tutto rispetto. Il combat system permette al giocatore di assumere il controllo totale del party in un combattimento molto confusionario ma altrettanto profondo. Il lato gestionale invece lascia letteralmente nelle vostre mani il destino di un regno: dalla semplice tenda al mastodontico castello, per espandersi in una vera e propria città costruita con fatica e tante risorse, la quale garantirà enormi benefici per l’avanzamento della storia principale. Il mondo di gioco è vasto e presenta delle ambientazioni variegate; la presenza di dungeon segreti, oggetti e missioni secondarie, incentiva un’esplorazione più approfondita del continente. Per i nostri amici cacciatori di trofei, si presenta un’impresa alla portata di tutti, la quale però richiederà svariate ore di gioco per l’ottenimento della coppa di platino. Oltre al completamento della storia e delle conseguenti missioni secondarie, il trofeo più ambito richiederà anche l’assunzione di tutti i talenti da integrare al proprio regno che dovrà essere migliorato al pieno delle sue potenzialità. Vi aspetterà inoltre qualche ora di farming della valuta in-game e dei materiali per costruire armi, equipaggiamenti o semplicemente per cucinare dei piatti caldi. Per concludere, avrete a che fare, sempre per l’ottenimento del platino, con dei boss e dungeon segreti che vi daranno leggermente del filo da torcere.

Bonus! Vista la quantità di titoli in offerta, ci sentiamo di fornirvi qualche consiglio extra per riempire le vostre giornate e perché no, anche le vostre ferie. Tra i titoli in offerta, non possiamo rimanere impassibili di fronte a un Resident Evil 2 Remake a 34,99€, un titolo che oltre ad essere nostalgico, è stato ravvivato dal fenomenale RE Engine di Capcom: il risultato è stato stupefacente. Un altro e meraviglioso remake in offerta è quello di Shadow of the Colossus, disponibile a 15,99€ per gli abbonati al PlayStation Plus. Perché non tornare a Lothric ed esplorarne tutti i contenuti grazie a Dark Souls 3 Deluxe Edition, attualmente in offerta a 19,99€. Infine, per gli appassionati dei titoli retrò, Onimusha Warlords, porting del titolo originale PlayStation 2, vi attende tra i saldi estivi a un prezzo di 11,99€.