The Handmaid’s Tale rinnovato per una quarta stagione

Sembra proprio che l’acclamata serie distopica The Handmaid’s Tale sia ancora lontana dalla fine del suo ciclo vitale sulla piattaforma streaming Hulu. Quest’ultima ha difatti svelato diverse ore fa di aver rinnovato il suo prodotto di punta per una ulteriore quarta stagione.

The Handmaid’s Tale tornerà per una quarta stagione

La notizia in questione giunge tramite un messaggio della stessa compagnia, che sul suo sito ufficiale ha annunciato tutte le serie che saranno rilasciate sulla piattaforma, oltre al già citato rinnovo della produzione finora discussa. La nuova stagione seguirà quindi i fatti narrati nella terza stagione, la quale si è concentrata principalmente sulla ribellione, da parte della protagonista June, verso lo stato di Gilead, nel tentativo di riprendersi la figlia a lei sottratta tempo prima.

Attualmente Hulu non ha annunciato quando la quarta stagione sarà disponibile, per cui occorrerà attendere ulteriori notizie in merito. Nel frattempo i fan dello show potranno leggere il sequel del romanzo da cui è tratto, The Testament, in arrivo nel mese di settembre.