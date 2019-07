Huawei Mate X avrà un aspetto diverso al lancio?

Manca ormai poco più di un mese al lancio di settembre del Huawei Mate X, il quale sembra essere decisamente pronto, ma differente da come lo ricordavamo. Difatti un nuovo leak decisamente credibile indicherebbe un possibile cambio nel design del futuro dispositivo cinese.

Si tratta di una foto che il giornalista Li Wei, stando a quanto riportato da Techradar, avrebbe scattato a nientemeno che il CEO Huawei Richard Yu, in evidente possesso del device. Le differenze con il modello finora mostrato appaiono decisamente evidenti, in quanto non solo figura una quarta camera, probabilmente un sensore Time of Flight, ma poiché alcune parti sul lato posteriore sembrano possedere una nuova rifinitura simile alla fibra di carbonio.

Huawei Mate X sembrerebbe essere stato modificato

Risulta poi difficile comprendere quali altri cambiamenti interni o esterni siano stati applicati, ma risulta molto probabile che la compagnia abbia deciso di seguire l’esempio di Samsung, per non ripetere lo stesso errore della rivale coreana. Non rimane quindi che attendere settembre, per scoprire ogni dettaglio sul device.