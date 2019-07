Tom Clancy’s Jack Ryan: ecco il teaser della seconda stagione e rinnovo per la terza

Amazon ha da poco pubblicato sui suoi canali social il primo teaser della seconda stagione di Tom Clancy’s Jack Ryan, serie disponibile su Amazon Prime Video. Oltretutto, durante il tour stampa della Television Critics Associations, Jennifer Salke, a capo degli Amzon Studios, ha annunciato che è stata rinnovata per una terza stagione.

Tom Clancy’s Jack Ryan: l’agente della CIA in Sud America

Come descrive il video su YouTube, nella seconda stagione l’agente della CIA Jack Ryan, dopo aver rintracciato una spedizione potenzialmente sospetta di armi illegali nella giungla venezuelana, si dirige in Sud America per indagare. Noi vi lasciamo al trailer qui sotto, ricordandovi che la serie tornerà a breve.

