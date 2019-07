Blue Protocol: in rete diversi video gameplay dell’alpha

In questi giorni si sta svolgendo la fase alpha di Blue Protocol, action gdr online di Banda Namco. Nelle ultime ore sono usciti in rete diversi filmati che mostrano vari aspetti del gioco: dai dungeon, ai combattimenti, i menù e all’esplorazione del mondo di gioco. Sono 5 video, e potete vederli in fondo alla notizia.

Blue Protocol: i colori del pianeta Regnus in tanti video

Recentemente oltretutto sul profilo ufficiale Twitter erano state mostrate immagini e dettagli delle varie classi, ultima delle quali quella degli Spellcaster. Lasciandovi ai diversi filmati qui sotto vi ricordiamo che il gioco è in sviluppo su PC.