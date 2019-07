Monster Hunter World Iceborn: ecco l’armatura Master Rank del Rathalos

Mancano meno di due mesi al rilascio di Iceborne, espansione di Monster Hunter World che porterà tante novità al titolo Capcom. E la casa giapponese continua a mostrare alcune di queste novità che saranno disponibili; dopo quella del Pukei-Pukei, ecco che sul profilo Twitter viene mostrata l’armatura Master Rank del Rathalos.

In due Tweet, uno pubblicato da Capcom e l’altro da PlayStation, vengono mostrate le skin maschili e femminili con l’armatura del Wyvern Volante. Lasciandovi ai due brevi filamati, vi ricordiamo che Monster Hunter World: Iceborne uscirà il 6 settembre 2019 su PS4 e Xbox One, mentre la versione PC è prevista durante il corso dell’inverno.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games.

Master Rank armor made up of materials from the King of the Skies, Rathalos. Majestic and fierce. #Iceborne pic.twitter.com/cHXarOc37s

— Monster Hunter (@monsterhunter) July 27, 2019