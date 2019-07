Doom Trilogy: Bethesda è pronta ad annunciare la remastered?

Doom Eternal, il nuovo sparatutto di casa Bethesda, il quale promette di farci vivere delle spettacolari sezioni di gioco, è ormai alle porte. Sullo store Xbox, grazie alla retrocompatibilità della console, è possibile giocare i primi tre Doom, almeno fino a qualche giorno fa. Infatti, a quanto pare, i tre giochi sono misteriosamente scomparsi dallo store.

Doom: in arrivo una nuova versione?

In verità, si tratta solamente di un errore tecnico, Bethesda non sta per annunciare nessuna nuova edizione per i primi capitoli. Ma quindi, come scaricarli? Vari utenti Reddit hanno scovato un metodo per scaricarli nuovamente, ma la procedura è parecchio bizzarra: dovrete accedere alla pagina “i miei obiettivi”, recarvi su Doom e cliccare la voce “trova sullo store”, a quel punto partirà il download.

Nel frattempo, anche Bethesda è intervenuta sulla situazione, spiegando quanto successo: “C’è stato un errore in questa funzionalità oggi, ma prevediamo di risolvere molto velocemente.”

