Phil Spencer: “Xbox ha bisogno di più esclusive”

Phil Spencer, durante una recente intervista, si è espresso in merito alle esclusive console, ammettendo che al momento, i giochi non sono tantissimi e che la concorrenza, ovvero Sony, è in netto vantaggio. Tuttavia, il buon Phil vuole assolutamente puntarci, quindi, aspettiamoci tante esclusive nei prossimi anni.

Phil Spencer: estratto dell’intervista

“Credo nel potere dei contenuti, è una cosa che vedo ogni giorno. Pochissime persone accendono la loro Xbox per rimanere a guardare la dashboard: la accendono per utilizzare dei giochi, e penso che avere una forte line-up first party significhi associare titoli di qualità al nome di Xbox. Su questo fronte abbiamo ancora molto lavoro da fare. Non abbiamo fatto del nostro meglio nel corso degli ultimi anni per quanto concerne le esclusive.”

