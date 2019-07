Fallout 76: i server privati saranno presto disponibili

Una delle feature più richieste dalla community, è sempre stata l’aggiunta dei server privati, in modo da permettere ai giocatori di Fallout 76, di godersi il mondo di gioco esclusivamente con i propri amici. Bethesda, durante il recente QuakeCon, ha comunicato che arriverà molto presto.

Fallout 76: le parole di Jeff Gardiner

“Arriveranno prima di quanto possiate pensare. Non posso aggiungere altro.” Un’altra aggiunta ben accetta, sarebbe l’inserimento di un server test, come già avviene, per esempio, in PUBG. A quanto pare, ciò è già nei piani della compagnia, la quale sembra davvero molo intenzionata a rimettere in carreggiata Fallout 76. Già questo autunno, arriveranno numerosi aggiustamenti: i più importanti riguardano l’inserimento degli NPC e dei dialoghi a risposta multipla.

