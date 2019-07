Apple: registrati due nuovi modelli di iPad

Dopo la probabile versione 5G, pare che 2 nuovi modelli di iPad Pro potrebbero giungere nel corso dei prossimi mesi. Difatti, come riportato dal noto leaker MySmartPrice, Apple ha da poco registrato 2 nuovi iPad sul sito EEC (Eurasian Economic Commission).

Non sono state fornite informazioni riguardo le probabili caratteristiche tecniche dei dispositivi, i quali tuttavia sembrerebbero radicalmente differenti da quelli attualmente presenti sul mercato e quindi distaccati da questi ultimi. I 2 device risultano dotati di iPad OS, ovvero il nuovo sistema operativo dedicato ai tablet della grande mela, il quale giungerà nel mese di settembre. Ciò farebbe quindi pensare ad una release per il mese di ottobre, dato che sarebbe trascorso un anno dall’ultimo iPad Pro.

Apple potrebbe lanciare ad ottobre 2 nuovi iPad Pro

Attualmente non sono state fornite informazioni più dettagliate riguardo il dispositivo, che sicuramente non tarderanno ad arrivare in futuro.