One Piece World Seeker: nel DLC, Zoro non può vedere la minimappa per coerenza narrativa

One Piece World Seeker, ultima iterazione incentrata sulle avventure della ciurma di Cappello di Paglia, continua ad aver un solido supporto da Bandai Namco, la quale ha già diffuso molti dettagli legati ai contenuti aggiuntivi in arrivo (come l’aggiunta di Sabo nel prossimo DLC). A pochi giorni dall’uscita dell’espansione The Void Mirror Prototype è stato diffuso un dettaglio molto ironico.

One Piece World Seeker: coerenza con la serie manga

Il contenuto aggiuntivo The Void Mirror Prototype permetterà ai giocatori di abbandonare i panni del capitano Rufy e di mettersi quelli dello spadaccino Zoro, pronto a vivere una nuova avventura inedita su Prison Island. Data la natura open world del titolo, ai giocatori è concesso l’utilizzo di una minimappa per orientarsi, riconoscendo il territorio e seguendo gli indicatori per le missioni. Ebbene, nel DLC questa minimappa verrà quasi del tutto oscurata a causa di una peculiare caratteristica di Zoro: non avere il senso dell’orientamento. Lo spadaccino, infatti, nell’anime e nel manga è famoso anche per le numerose volte in cui si è perso a causa del suo poco senso dell’orientamento, causando situazioni molto comiche. Il team di sviluppo, per mantenere una coerenza narrativa, ha quindi reso inagibile la minimappa al giocatore per agevolare l’immedesimazione col personaggio. Una trovata sicuramente interessante per tutti gli appassionati.

