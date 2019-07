Fire Emblem Three Houses: la voce maschile del protagonista verrà cambiata per le accuse di molestie dell’attore

Fire Emblem Three Houses, ultimo capitolo della serie RPG di Nintendo sviluppato da Intelligent System e Koei Tecmo, nonostante sia uscito solo da un paio di giorni, fa già parlare molto di sé e del suo, praticamente assicurato, successo che porterà Nintendo Switch ad avere un altro diamante a comporre la sua incredibile line-up (qui potete leggere la nostra recensione). Oltre alle buone notizie, però, ce ne sono anche di cattive.

Fire Emblem Three Houses: una nuova voce per Byleth

Nel gioco è possibile scegliere il sesso del nostro protagonista/professore che, nel caso decidessimo di non cambiare nome, si chiamerà Byleth nel caso fosse maschio; doppiato da Chris Niosi. Il doppiatore in questi giorni è stato accusato da una ex fidanzata (dopo che questa ha scoperto il suo ruolo nel titolo) di atti molesti e violenza sessuale. La ragazza ha perfino pubblicato un documento Google Doc pubblico in cui si menzionano tutti i maltrattamenti subiti. Il documento, inoltre, aggiunge anche che l’attore sarebbe venuto meno al contratto di non divulgazione riguardante il suo personaggio su Discord.

Non è mancata, ovviamente, una risposta di Niosi che, sulla propria pagina Tumblr, ha confermato le accuse specificando come abbia anche provato a suicidarsi per i sensi di colpa. Da parte sua, Nintendo, ha risposto a Game Informer affermando che la voce dell’attore su Three Houses e Heroes (quest’ultima già modificata) verrà sostituita con le registrazioni di un altro attore che verranno aggiunte ai titoli con una patch.

