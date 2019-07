Blair Witch arriverà su GOG solamente dopo il lancio ufficiale

Tra circa un mese, la famosa Strega di Blair cinematografica arriverà a tormentare le proprie vittime anche attraverso i videogiochi. Blair Witch, titolo di genere horror annunciato al recente E3 2019, è pronto a far immergere i giocatori in un’esperienza horror che riporterà l’angoscia e la tensione già provata nei film. A quanto pare, però, non su GOG.

Blair Witch: i preordini su GOG saranno rimborsati

La versione per lo store digitale GOG sarebbe dovuta inizialmente essere prevista in contemporanea con l’uscita sulle altre piattaforme il prossimo 30 agosto, pubblicata in versione senza DRM, come consuetudine per lo store. Una recente dichiarazione di GOG, però, ha svelato che i piani sono cambiati e che la versione DRM-free verrà rilasciata in un secondo momento, entro la fine del 2019. Tutti i preordini saranno, ovviamente, rimborsati. Al momento non è chiara la motivazione dietro tale scelta anche se, probabilmente, è dovuta alla voglia del team di sviluppo di limitare il più possibile le copie pirata che una versione senza DRM garantisce senza alcuno sforzo.

