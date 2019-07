Doom Eternal permetterà di scoprire cosa fa Doomguy nel tempo libero

In questi ultimi giorni si è tenuto a Londra il primo QuakeCon Europe, il quale ha riservato molte sorprese per tutti gli appassionati dei titoli Bethesda e specialmente di Doom Eternal, presente in versione giocabile durante l’evento. Grazie al panel ad esso dedicato, sono emersi nuovi dettagli sul Doomguy.

Doom Eternal: saranno presenti più informazioni sul Doomguy

Durante un panel incentrato esclusivamente sul nuovo capitolo di Doom, id Software ha avuto modo di svelare nuovi interessanti dettagli circa il Doomguy. Oltre ad aver svelato che ci saranno molte informazioni in più sulla sua storia, il team ha anche svelato la presenza di una sorta di hub in cui sarà possibile vedere il Doomguy nel tempo libero in cui non è impegnato a disintegrare demoni; ovviamente per chi avesse voglia di qualche approfondimento in più sul personaggio.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games