Yooka-Laylee and the Impossible Lair: nuove scene di gameplay da un recente livestream

Yooka-Laylee and the Impossible Lair sancirà il ritorno del titolo platform sviluppato da Playtonic Games e pubblicato da Team17. Rispetto al capitolo originale, però, cambiarerà radicalmente la struttura del gameplay, presentando dinamiche di gioco da platform a scorrimento orizzontale.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair: un’ora di gameplay

Team17 e alcuni membri del team di sviluppo hanno recentemente tenuto un livestreaming dedicato proprio al titolo in questione, dalla durata di circa 1 ora, in cui si può dare uno sguardo alle principali meccaniche di gioco e al level design di alcuni livelli; il tutto commentato, ovviamente, dagli sviluppatori. Il titolo sarà disponibile per tutte le piattaforme entro la fine del 2019.

