Fallout 76: il primo Raid arriverà il 20 agosto

In questi ultimi giorni si è tenuto il QuakeCon Europe di Londra, primo evento europeo legato ai franchise più iconici di Bethesda. Oltre alla possibilità di provare i titoli con mano, sono state rilasciate anche nuove informazioni circa le novità che arriveranno in futuro all’interno delle produzione Bethesda, come i Raid in Fallout 76.

Fallout 76: prime informazioni sui Raid

Durante il panel incentrato sulle novità in arrivo sul titolo multiplayer post-apocalittico di Bethesda, il team di sviluppo ha svelato l’arrivo dei Raid. Il primo arriverà il prossimo 20 agosto e sarà strutturato all’interno del Vault 94 e giocabile per un gruppo di quattro giocatori. Il team ha affermato che questo primo Raid sarà basato su alcuni puzzle, con ben tre differenti livelli di difficoltà da scegliere; le difficoltà più alte implementeranno un timer e garantiranno ricompense migliori. Completando il Raid sarà possibile ottenere l’intero set della nuova Power Armor che aumenterà le statistiche legate allo stealth. Un secondo Raid in un nuovo Vault è già in fase di sviluppo e arriverà “molto presto”.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games