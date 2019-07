The Last of Us Part II: l’uscita è stata posticipata in fase di sviluppo?

The Last of Us Part II continua ad essere al centro di rumor legati al suo sviluppo e alla sua data di pubblicazione. Come vi abbiamo già riportato in precedenza, l’ultima indiscrezione emersa tramite il forum Reddit (e 4Chan) vuole che il titolo di Naughty Dog arrivi sul mercato il prossimo 22 maggio e non a febbraio 2020 come invece è stato rumoreggiato in precedenza. A quanto pare però, febbraio sembrava essere il mese iniziale scelto per l’uscita del gioco, uscita poi posticipata per motivi tecnici.

The Last of Us Part II anche su PlayStation 5

Il suddetto rumor ha ricevuto altri particolari: Naughty Dog avrebbe deciso di prendersi altri mesi di sviluppo per permettere ai propri membri di lavorare su texture di qualità superiore, in modo tale da porte implementare la feature cross-gen e rendere dunque il titolo giocabile anche su PlayStation 5. Tali texture però verrebbero sbloccate soltanto inserendo la versione PlayStation 5 del survival-horror all’interno della console next-gen di Sony, cosa che però sarà possibile fare soltanto alla fine del 2020. Ovviamente, considerate tutto ciò solo come notizie non ufficiali.