Street Fighter 6 non verrà annunciato all’EVO 2019

Street Fighter 6 sarà con ogni probabilità il prossimo capitolo del franchise picchiaduro di Capcom, ma a quanto pare il suo annuncio non è previsto nei prossimi giorni. In molti hanno pensato al possibile reveal del titolo in occasione dell’EVO 2019 (2-4 agosto), ma possiamo affermare in maniera ufficiale che il gioco non sarà presente e dunque, non avverrà nessun annuncio.

Street Fighter 6: la conferma arriva dall’alto

A dirci di non aspettare il nuovo capitolo della serie è stato il direttore esecutivo Yoshinori Ono, che qualche giorno fa ha usato il suo profilo Twitter non solo per smentire tali voci, ma per ricordare che egli è attualmente al lavoro su Street Fighter V: Arcade Edition. Vi ricordiamo che quest’anno il partner ufficiale della manifestazione sarà PlayStation 4 e dunque, aspettiamoci notizie provenienti da casa Sony Interactive Entertainment.