Avengers Endgame: l’easter egg che unisce Tony e Howard Stark

Avengers Endgame (qui trovate la nostra recensione del film) è una realizzazione che nasconde tantissime sorprese. Poiché il cinecomic è una summa di tutti i prodotti del MCU precedenti, qualche immagine o ripresa richiama delle sequenze già viste, sia come omaggio, che come immediato collegamento. Ed un fan ha trovato un altro interessante riferimento. Vi faremo un piccolo spoiler sulla trama, quindi se dovete ancora vedere l’opera e non volete nessuna informazione, non proseguite oltre.

Avengers Endgame: i due scienziati uniti

L’utente Shama Shama, sul proprio profilo Twitter, ha notato che il momento in cui Tony Stark è intento ad assemblare il Guanto dell’Infinito è molto simile alla scena di Captain America: The First Avenger in cui Howard Stark sta effettuando degli esperimenti nei laboratori dello S.H.I.E.L.D. Il curioso easter-egg lega quindi padre e figlio, che avranno modo di incontrarsi brevemente nel corso della pellicola.